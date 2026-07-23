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По четвергам две красноярские электрички будут отправляться раньше

До 3 сентября по четвергам изменится расписание двух вечерних электропоездов западного направления КрасЖД. Корректировки связаны с ремонтом на участке Зеледеево.

До 3 сентября по четвергам изменится расписание двух вечерних электропоездов западного направления КрасЖД. Корректировки связаны с ремонтом на участке Зеледеево — Кача. Изменения будут действовать 23 и 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября. В эти дни поезда будут выходить на маршруты на 4 минуты раньше обычного. Электричка Красноярск-Северный — Базаиха будет отправляться в 17:28 вместо 17:32, прибытие на станцию Базаиха — в 18:48 вместо 18:52. Поезд Базаиха — Чернореченская отправится в 18:58 вместо 19:02, а в Чернореченскую он прибудет в 23:36. Напомним, что со станции Красноярск-Северный в Дивногорск запустили вечернюю электричку без пересадки.