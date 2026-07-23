В Лувре открыли доступ к ограбленной галерее Аполлона

В 16 веке этот зал был открытой террасой. В 1662 году король Франции Людовик XIV решил, что зал следует преобразовать в галерею, посвященную богу Аполлону. На завершение строительства ушло более 170 лет. В годы Великой Французской революции в XVIII веке дворец превратили в музей, а галерея Аполлона стала использоваться для хранения тех немногих украшений из королевских коллекций, что остались во Франции. Большинство из них украли после начала революции в 1789 году, либо же они были проданы французским государством в период подъема республиканского пыла в 1887 году.