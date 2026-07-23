В Лувре открыли доступ к ограбленной галерее Аполлона

В Лувре открыли доступ к галерее Аполлона после ограбления, пишет New York Times. Как уточнили в публикации, королевских ювелирных изделий, некогда представленных в экспозиции, там не было. Стоявшие ранее посреди зала армированные витрины с экспонатами убрали.
«У посетителей появится возможность в большей мере осознать, что они находятся во дворце. Немного странно видеть этот зал пустым, но именно это и было его предназначением. Это была величественная государственная приемная галерея», — уточнил новый директор Лувра Кристоф Лерибо.
Галерея оставалась закрытой для посетителей с тех пор, как в октябре 2025 года туда проникли грабители, разбили две витрины и украли восемь украшений из королевских коллекций общей стоимостью более $100 млн. Это привело к усилению внимания в отношение руководства музей и безопасности. В отставку ушла директор Лувра Лоранс де Кар, на окно, через которое грабители проникли в галерею, установили металлическую решетку.
Оставленные преступниками изделия больше не выставляются, для них планируется создать пространство с более высоким уровнем безопасности.
В 16 веке этот зал был открытой террасой. В 1662 году король Франции Людовик XIV решил, что зал следует преобразовать в галерею, посвященную богу Аполлону. На завершение строительства ушло более 170 лет. В годы Великой Французской революции в XVIII веке дворец превратили в музей, а галерея Аполлона стала использоваться для хранения тех немногих украшений из королевских коллекций, что остались во Франции. Большинство из них украли после начала революции в 1789 году, либо же они были проданы французским государством в период подъема республиканского пыла в 1887 году.
Какие артефакты вынесли при ограблении Лувра.
Грабители вынесли из Лувра ожерелье и серьги из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона; три ювелирных украшения (колье, серьги и тиару) из коллекций королевы Марии-Амалии (1830−1848) и голландской королевы Гортензии де Богарне; четыре предмета из коллекции императрицы Евгении — две броши, бант для лифа и тиару.
Грабители были на скутерах, чтобы подняться на фасад музея, они использовали лестницу на автовышке.
Корону императрицы Евгении обнаружили 19 октября 2025 года у подножия галереи Аполлона в Лувре. Рядом с витриной, где хранился экспонат, также нашли фрагмент одной из пальметт короны. При ограблении преступники сильно повредили изделие — вероятно, при попытке извлечь его из витрины через узкую щель.
Изначально корону украшали восемь пальметт из бриллиантов и изумрудов, чередующихся с восемью золотыми орлами. После ограбления на ней отсутствовал один орел, при этом все пальметты сохранились, хотя четыре из них откололись от оправы и деформировались.
Шар из бриллиантов и изумрудов остался целым. Из 1354 бриллиантов отсутствовали десять мелких камней по периметру основания. Еще девять камней отделились, но были сохранены. Лувр планировал восстановить корону императрицы Евгении.
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