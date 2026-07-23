Пенсии повысят нижегородским работающим пенсионерам с 1 августа

С 1 августа в Нижегородской области работающим пенсионерам проиндексируют страховые пенсии — перерасчёт выполнят автоматически, подавать заявления не придётся. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на данные пресс‑службы Социального фонда России.
Право на повышение выплат имеют нижегородцы, получающие страховую пенсию по старости либо инвалидности и продолжавшие работать в 2025 году. Перерасчёт затронет тех граждан, за которых работодатели вносили страховые взносы в течение прошлого года.
Также предусмотрено увеличение пенсий по случаю потери кормильца — при условии, что на лицевой счёт умершего поступили средства, не учтённые при первоначальном назначении выплаты.
Как подчеркнул глава Социального фонда России Сергей Чирков, процедура перерасчёта стала проще: жителям региона не нужно посещать клиентские службы или предоставлять документы — все начисления произведут в августе в соответствии с утверждённым графиком.
Величина прибавки будет зависеть от официального заработка пенсионера в предыдущем году: чем выше доход, тем существеннее окажется повышение. При этом законодательно установлено ограничение — максимальный размер надбавки не превысит трёх пенсионных коэффициентов.
Узнать, сколько пенсионных коэффициентов накоплено, можно из выписки по лицевому счёту — её легко получить в личном кабинете на портале Госуслуг.
Ранее в Нижегородской области пересчитали единое пособие для многодетных семей.