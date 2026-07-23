В Краснодаре 23 июля число работающих АЗС увеличилось до 75

Накануне число работающих заправок было значительно меньшим: в городе функционировали лишь 68 станций.
В настоящее время бензин марки АИ‑92 доступен на 59 станциях, АИ‑95 — на 54 АЗС. Высокооктановое топливо АИ‑100 имеется в наличии на 14 объектах. Дизельное топливо (ДТ) можно приобрести на 65 заправках.
Вчера статистика была иной: АИ-92 — на 41 заправке, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на 17, дизельное топливо отпускали на 59 заправках.
В МЦУ обратили внимание на ряд ограничений, действующих на отдельных АЗС по решению их собственников: на некоторых станциях топливо отпускается исключительно в баки транспортных средств — продажа в канистры приостановлена. Кроме того, 28 АЗС в настоящее время временно не осуществляют отпуск топлива, еще 11 объектов закрыты в связи с проведением ремонтных работ либо ребрендинга.
Власти и профильные службы принимают меры для стабилизации топливного рынка. В МЦУ призывают горожан не создавать ажиотажный спрос и воздержаться от закупки топлива впрок. В ведомстве уверены, что такой подход позволит минимизировать образование очередей на работающих АЗС и обеспечит равномерную доступность горючего для всех категорий автомобилистов.