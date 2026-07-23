В Краснодаре 23 июля число работающих АЗС увеличилось до 75

В МЦУ обратили внимание на ряд ограничений, действующих на отдельных АЗС по решению их собственников: на некоторых станциях топливо отпускается исключительно в баки транспортных средств — продажа в канистры приостановлена. Кроме того, 28 АЗС в настоящее время временно не осуществляют отпуск топлива, еще 11 объектов закрыты в связи с проведением ремонтных работ либо ребрендинга.