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В Краснодаре 23 июля число работающих АЗС увеличилось до 75

По данным Муниципального центра управления (МЦУ) Краснодара, по состоянию на утро 23 июля в городе продолжают работу 75 автозаправочных станций. При этом в ведомстве подчеркивают, что ситуация остается динамичной: в течение дня перечень действующих АЗС может меняться.

Источник: Российская газета

Накануне число работающих заправок было значительно меньшим: в городе функционировали лишь 68 станций.

В настоящее время бензин марки АИ‑92 доступен на 59 станциях, АИ‑95 — на 54 АЗС. Высокооктановое топливо АИ‑100 имеется в наличии на 14 объектах. Дизельное топливо (ДТ) можно приобрести на 65 заправках.

Вчера статистика была иной: АИ-92 — на 41 заправке, АИ-95 — на 41, АИ-100 — на 17, дизельное топливо отпускали на 59 заправках.

В МЦУ обратили внимание на ряд ограничений, действующих на отдельных АЗС по решению их собственников: на некоторых станциях топливо отпускается исключительно в баки транспортных средств — продажа в канистры приостановлена. Кроме того, 28 АЗС в настоящее время временно не осуществляют отпуск топлива, еще 11 объектов закрыты в связи с проведением ремонтных работ либо ребрендинга.

Власти и профильные службы принимают меры для стабилизации топливного рынка. В МЦУ призывают горожан не создавать ажиотажный спрос и воздержаться от закупки топлива впрок. В ведомстве уверены, что такой подход позволит минимизировать образование очередей на работающих АЗС и обеспечит равномерную доступность горючего для всех категорий автомобилистов.