Захарова пошутила о престолонаследии в МИД Британии

Ранее СМИ сообщили, что главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве новоиспеченного премьера Бернэма. Это произошло еще до оглашения состава кабмина. Оба министра считаются сторонниками ушедшего в отставку экс-премьера Стармера. По данным британской прессы, пост главы Минфина может занять министр внутренних дел Шабана Махмуд.