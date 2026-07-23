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Захарова пошутила о престолонаследии в МИД Британии

Захарова напомнила Британии о династии Милибэндов в МИД страны.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости прокомментировала назначение Эда Милибэнда главой британского внешнеполитического ведомства.

Дипломат отметила, что в Британии престолонаследие теперь осуществляется не только от Виндзоров к Виндзорам, но и от Милибэндов к Милибэндам.

В начале недели премьер-министром Великобритании стал Энди Бернем, сменивший Кира Стармера. Новый глава правительства назначил министром иностранных дел бывшего главу энергетического ведомства Милибэнда. Его старший брат Дэвид Милибэнд занимал пост главы МИД Великобритании в 2007—2010 годах.

Ранее СМИ сообщили, что главы Министерства юстиции и Минфина Британии Дэвид Лэмми и Рейчел Ривс отказались от работы в правительстве новоиспеченного премьера Бернэма. Это произошло еще до оглашения состава кабмина. Оба министра считаются сторонниками ушедшего в отставку экс-премьера Стармера. По данным британской прессы, пост главы Минфина может занять министр внутренних дел Шабана Махмуд.

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