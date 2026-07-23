115 млн поездок совершили нижегородцы на общественном транспорте города

115 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Нижнего Новгорода с начала 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
С начала года доля льготных поездок составила порядка 38% от общего числа. Столько же пассажиров используют банковские карты для оплаты. Остальная часть пассажиров предпочитает использовать проездные тарифы по транспортной карте.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижнем Новгороде на Первой Сормовской линии появился новый остановочный пункт «Юдинцева».