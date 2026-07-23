Бывший концессионер теплосетей Красновишерска признан банкротом

Как говорится в материалах суда, поскольку в отношении должника принято решение о ликвидации, кроме того — материалами дела подтверждается, что стоимость его имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, — его следует признать банкротом по упрощенной процедуре как ликвидируемого должника и ввести в отношении него конкурсное производство. «Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление при банкротстве ликвидируемого должника не применяются», — говорится в решении суда.