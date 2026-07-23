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Захарова: встреча Лаврова и Рубио была инициативой США

В МИД России подтвердили, что встреча Лаврова и Рубио была инициативой США.

Источник: Комсомольская правда

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, которая прошла на полях саммита АСЕАН, была инициирована американской стороной. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Запрос был с американской стороны, на полях мероприятия АСЕАН проходит большое количество встреч. На эту встречу российская делегация дала согласие», — уточнила дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили встречу на полях АСЕАН в Маниле. Она продлилась 35 минут.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Это первая личная встречая политиков двух стран после долгого перерыва — последний раз наша сторона вела переговоры со Штатами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года.

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