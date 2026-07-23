Захарова: встреча Лаврова и Рубио была инициативой США

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Это первая личная встречая политиков двух стран после долгого перерыва — последний раз наша сторона вела переговоры со Штатами по поводу Украины в Женеве в феврале этого года.