В США стал популярен опасный вид рыбалки — ловля сома руками вместо удочки

Поклонники этого способа ловли называют одним из главных авторитетов 63-летнего Скиппера Байвинса. Он начал ловить рыбу руками ещё в детстве и за свою жизнь добыл крупных сомов, включая экземпляр весом 50 килограммов в Северной Америке и 113-килограммовую рыбу в Испании. При этом специалисты не считают, что нудлинг представляет серьёзную угрозу для популяции сомов. Однако для самих рыбаков такой способ остаётся опасным: в болотистых районах можно столкнуться не только с рыбой, но и с аллигаторами или ядовитыми змеями.