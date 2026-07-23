Участник СВО, родившийся в Кыргызстане, получил российский паспорт в Комсомольске-на-Амуре

25-летний уроженец Кыргызстана, заключивший контракт с министерством обороны, получил официальный статус гражданина России. Мужчина оформил документы в отделе по вопросам миграции УМВД по Комсомольску-на-Амуре, после чего отправился на СВО. Его ранили, однако он вылечился и вернулся в Комсомольск-на-Амуре. Приняв присягу, он получил паспорт из рук начальника отдела по вопросам миграции. Новоиспеченный гражданин поблагодарил сотрудников и пообещал чтить и соблюдать Конституцию РФ.