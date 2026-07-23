Министр труда назвал самые востребованные в ближайшие годы профессии

Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованными как минимум до 2032 года, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии».
«Выбор номинаций — “агроном”, “ветеринарный фельдшер” и “технолог пищевой промышленности”, и места проведения федеральных этапов связан с потребностями экономики», — отметил министр труда.
По словам Антона Котякова, в ближайшие семь лет в эти профессии потребуется дополнительно вовлечь почти 40 тыс. человек. К 2032 году в агросекторе будут сосредоточены более 17% занятых в республике.
Список востребованных профессий ранее озвучил Роструд. В топ-5 вошли швея, водитель автомобиля, монтажник (в том числе технологических трубопроводов, металлоконструкций и железобетонных изделий), а также электрогазосварщик и врач. Такие специалисты требуются практически во всех регионах. Аналитики отметили, что работодатели по-прежнему делают ставку на рабочие профессии, спрос на которые остается стабильно высоким.
Какие профессии выбирают зумеры.
Молодые люди, родившиеся между 2000 и 2011 годами, все чаще выбирают профессию сварщика, выяснили ранее аналитики сервиса «Авито Работа». В период с января по август 2025 года активнее всего студентов на сварочные работы стали привлекать в сфере промышленного строительства: прирост предложений составил +158%.
Кроме того, на 57% чаще работодатели стали размещать вакансии сварщиков в сфере производства промышленного оборудования и станков. Третьей в списке по росту числа вакансий для соискателей-студентов на позицию сварщика стала сфера строительства жилых и коммерческих объектов (+22%) — студенты могли рассчитывать в среднем на 113 776 ₽ в месяц.
Кому сложнее всего найти работу в России.
Ранее генеральный директор платформы HeadHunter Дмитрий Сергиенков заявил, что поиск работы для белых воротничков, то есть представителей офисных и управленческих позиций, сегодня может занимать до полугода — этим специалистам труднее всего найти работу в нынешней экономической ситуации.
«У нас есть сегменты рынка, в которых действительно очень долго искать работу. В основном это относится к беловоротничковой области офисных рабочих, к управленческим функциям, к сотрудникам бэк-офиса, частично IT. Cрок поиска работы может быть и три, и шесть месяцев. Это одна часть рынка, это меньше половины рынка труда», — объяснил он.
Ко второй части рынка труда, где поиск работы занимает меньше времени, глава HeadHunter отнес профессии, связанные с промышленностью, и рабочие специальности. По его совам, в этим сферах конкуренция за персонал намного выше, поэтому соискателям не придется тратить месяцы на поиск новой работы.
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