«Вы будете мною гордиться». Сибиряк тайком ушёл на СВО и вернулся героем

Андрею Тортукову 49 лет. Он родился в селе Фыркал в Хакасии, выучился на тракториста, работал на фабрике, а затем долгие годы отдал труду на железной дороге: был монтёром пути и помощником машиниста в путевой колонне.
В начале 2022 года он принял решение, которое изменило всё. Тайком от близких ушёл в зону СВО, где прошёл через тяжелейшие бои. Мужчина уверен: у него есть ангел-хранитель, потому что иногда шансы выжить были минимальны.
О жизни во время и после СВО Андрей Тортуков рассказал в откровенном интервью krsk.aif.ru.
Билет «в Калугу».
Отправиться на специальную военную операцию Андрей решил ещё до начала частичной мобилизации в 2022 году. Говорит, видел, что происходит в зоне боевых действий, и не мог оставаться в стороне. Собрался тихо, без пафоса.
«Никому не сказал о своём решении. Втихушку записался добровольцем, — вспоминает Андрей. — Дома собрал за столом родных и соврал: мол, еду в Калугу повышать квалификацию по работе. Родственники поверили, сказали: “Ну ладно”. Правда, дядьки незадолго до этого узнали от знакомого военкома, что их племянник поедет на СВО. Отвели меня в сторону, спросили: “Это твоё решение?” Я ответил коротко: “Сказал — буду делать”».
Уже потом, находясь «за ленточкой», он позвонил маме и признался, что служит. Но чтобы не тревожить материнское сердце, соврал: «Всё нормально, я на третьей линии служу машинистом». Хотя сам с первых дней был на передовой штурмовиком.
На работе в родной путевой машинной колонне новость об уходе Андрея тоже вызвала шок. Коллегам он тогда пообещал: «Я вернусь, и вы будете мной гордиться». Железнодорожники не подвели — они стали для него надёжным тылом и постоянно поддерживали связь.
«Выхожу как-то на связь с другом с работы, говорю: “Завтра опять на штурм, даже не знаю, вернусь ли”, — вспоминает Андрей. — А он мне твёрдо отвечает: “Нет, у тебя 300% выживаемости! Ты вернёшься, ты же обещал!” Я всегда отшучивался: мол, взял с собой десять кошек, у них у всех их девять жизней закончились, а я вот домой вернулся. Такая поддержка очень спасала».
Человеческое тепло.
Среди боёв, боли и страха всегда находилось место тёплым моментам и встречам с мирными людьми. Однажды подразделение Андрея отвели на отдых в Кременную (ЛНР). Бойцы заняли пустующий дом, чтобы хотя бы неделю поспать в тепле, постирать вещи и по-человечески помыться.
Зашли к местной семье по соседству. В память врезались слова: «Ребята, только не бросайте нас, иначе убьют». Семья впустила солдат домой, истопила печку, нашла большую кастрюлю. В ней военные потушили картошку с мясом и всех накормили. Кому-то даже посчастливилось принять горячую ванну.
«Тут я замечаю: ходит рядом маленькая девочка, а с ней малыш в коляске. Спрашиваю, где родители. Говорит, отец погиб, мама на работе. Еды почти нет. А нам как раз свежий хлеб и сухпайки привезли, — вспоминает Андрей. — Я свой собрал, побежал к ней. Меня пацаны остановили, спросили, куда я. Я объяснил, и они тогда отдали свои сухпайки — шоколадки, яблочное пюре, ещё хлеб».
Позже мужчина с частью товарищей ушёл на рынок за редуктором для газового баллона. Когда вернулся, оказалось, что девочка в знак благодарности принесла всем бойцам кофе в стаканчиках.
Ещё один случай произошёл в Донецке. Бойцы остановились у магазина, и Андрей побежал купить хлеба. Продавщица, увидев солдат, наотрез отказалась брать деньги: «Складывайте в пакет, я с вас ни копейки не возьму».
«Я запрыгиваю в КамАЗ, достаю из рюкзака кедровые шишки, которые привёз из дома. Подбегаю и даю ей через окошко. Она как расплачется! Говорит: “Я же в молодости, при СССР, практику в Сибири проходила, помню эти шишки”. Мы ей сказали: “Мы из Сибири и пришли вам на помощь. Всё будет нормально”».
Штурм против элитного подразделения.
На передовой Андрей Тортуков прошёл через многое. Ему довелось сдерживать наступление превосходящих сил противника, когда на 17 российских бойцов шли 10 танков и 300 человек пехоты. Идти в бой приходилось даже с травмами: однажды он отправился на штурм, несмотря на два сломанных накануне ребра. Отсиживаться за спинами товарищей не мог.
Один из самых сложных боёв произошёл зимой. Группа Андрея пошла на захват позиций.
«Я в группе самый старый был, мне под пятьдесят, а пацаны молодые. Пробежали открытое поле, ни на одну мину не напоролись. Зажали в лесополосе 13 человек. Как потом выяснилось, это был элитный десантно-штурмовой батальон противника. Они думали, что мы их в кольцо взяли, начали ломать мобильники, жечь документы. А потом сдались в плен, потому что морально были уничтожены. За тот бой я получил медаль “За отвагу”».
Было место и настоящим чудесам. Во время очередного обстрела рядом с Андреем в землю вонзился, но не разорвался двухметровый снаряд от «Града». А другой случай, из-за которого ему пришлось прервать службу, он до сих пор вспоминает с дрожью. В окоп, где находился Тортуков и его товарищ, прилетел танковый снаряд.
«Парня ранило, я бросился к нему. И вдруг ещё один прилёт. Меня засыпало землёй, оглушило, всё оружие в осколках. Ребята из соседних блиндажей нас потом откапывали, — рассказывает ветеран. — Позже пацаны разбирали мою экипировку и говорят: “Слушай, в тебя пуля летела. Она пробила один магазин с патронами, потом попала в пулю во втором магазине и плашмя вплавилась в бронепластину на пояснице”. Меня спасла броня».
Андрей не считает себя героем. Говорит, что герои там все: и те, кто штурмует, и те, кто вытаскивает раненых с поля боя с риском для собственной жизни.
Именно после той контузии Андрей оказался в госпитале. Там он окончательно понял: на СВО его привела судьба. В палатах его встретили молодые товарищи.
Найти место в мирной жизни.
«Они бегут меня обнимать с криками: “Спасибо, братан”. Я сначала не понял, за что. Потом они мне сказали: я их обучил всему. Как копать окопы, как прятаться, как не паниковать, как штурмовать. Я это всё сам узнал на горьком опыте, прошёл тяжёлую школу. И тогда я осознал, что это была моя миссия — передать пацанам знания, которые спасли им жизнь», — заключает Андрей.
В 2025 году после долгого лечения мужчину комиссовали. Сначала Андрей рвался обратно, но тут вмешались боевые товарищи. Убедили, что теперь своим надо помогать уже на гражданке.
Ветераны СВО пригласили Андрея Тортукова в региональную общественную организацию «Ветераны СВО Хакасии», а позже предложили её возглавить. В мирной жизни работы оказалось не меньше, чем «за ленточкой». Организация собирает гуманитарную помощь, помогает вдовам и семьям погибших всем, чем может. Особое внимание уделяют воспитанию молодёжи: Андрей регулярно ездит по детским лагерям с «уроками мужества».
«Детям мы не просто страшилки рассказываем. Мы показываем живые примеры. Вот у нас в команде есть 11-летняя девочка. Она плетёт маскировочные сети! Причём не просто так: мониторит, какая погода на конкретном участке фр 8ef онта, какой там рельеф, и подбирает цвета. У неё куча благодарностей от командиров частей: дроны прилетают и не видят замаскированную ею технику. Она для сверстников — настоящий герой».
Но главная задача Андрея сегодня — это адаптация возвращающихся бойцов.
«Мы сейчас разрабатываем программу для парней, которые придут домой после СВО. Чтобы они в себя не уходили, чтобы их не понесло не в ту сторону. У нас один парень по программе “Агростартап” стал фермером — это же отлично! Мы думаем, как сделать так, чтобы ветеран мог приехать на такую ферму, побыть с животными, поработать на земле, потом поехать к детям в лагерь, увидеть, как его уважают. Пытаемся проводить турниры по настольному теннису, дарить кубки. Любое, даже маленькое внимание лечит душу».
Андрей сдержал обещание: он вернулся живым, и коллеги им очень гордятся. Но теперь для него важнее другое — сделать так, чтобы каждый вернувшийся боец смог найти своё место в мирной жизни, ради которой сражался.
Напомним, ранее мы рассказывали историю ветерана СВО потерявшего руку, но не утратившего силу духа.