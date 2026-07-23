«Вы будете мною гордиться». Сибиряк тайком ушёл на СВО и вернулся героем

«Они бегут меня обнимать с криками: “Спасибо, братан”. Я сначала не понял, за что. Потом они мне сказали: я их обучил всему. Как копать окопы, как прятаться, как не паниковать, как штурмовать. Я это всё сам узнал на горьком опыте, прошёл тяжёлую школу. И тогда я осознал, что это была моя миссия — передать пацанам знания, которые спасли им жизнь», — заключает Андрей.