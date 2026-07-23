Владислав Атмахов рассказал о новой программе для нижегородских пенсионеров

В числе основных инициатив — замена балльной системы на фиксированную выплату в размере 2 000 рублей за каждый год стажа с последующей индексацией не менее чем на 20%. Также предлагается освободить от уплаты НДФЛ работающих пенсионеров, чей доход не превышает 50 000 рублей. В рамках программы планируется засчитывать период ухода за детьми в трудовой стаж и снизить пенсионный возраст для многодетных матерей.