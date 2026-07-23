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Владислав Атмахов рассказал о новой программе для нижегородских пенсионеров

В числе основных инициатив — замена балльной системы на фиксированную выплату в размере 2 000 рублей за каждый год стажа с последующей индексацией не менее чем на 20%.

Владислав Атмахов подчеркнул важность поддержки старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе партии ЛДПР.

Координатор Нижегородского регионального отделения партии Владислав Атмахов побывал в пансионате «Хвойный город», где живут свыше 70 пожилых людей. Во время визита политик познакомил постояльцев с содержанием партийной программы «Пенсионеры России».

Ранее, на расширенном заседании фракции ЛДПР в Государственной думе, руководитель партии Леонид Слуцкий направил в Социальный фонд РФ проект госпрограммы на 2027−2032 годы. Документ содержит свыше 80 предложений, нацеленных не на отдельные меры поддержки, а на комплексное улучшение условий жизни пенсионеров — в том числе на укрепление их финансовой устойчивости и содействие долголетию.

В числе основных инициатив — замена балльной системы на фиксированную выплату в размере 2 000 рублей за каждый год стажа с последующей индексацией не менее чем на 20%. Также предлагается освободить от уплаты НДФЛ работающих пенсионеров, чей доход не превышает 50 000 рублей. В рамках программы планируется засчитывать период ухода за детьми в трудовой стаж и снизить пенсионный возраст для многодетных матерей.

Отдельные меры предусмотрены для отдельных профессиональных групп: для педагогов, медиков и социальных работников предлагается применять повышающий коэффициент в размере 10%. Ветеранам силовых структур намерены гарантировать единые стандарты оказания медицинской помощи и обеспечения жильём.

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