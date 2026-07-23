Радиационные туманы придут Беларусь из-за аномальных заморозков −6 в Польше

Белорусов предупредили о радиационных туманах из-за аномальных заморозков в Польше, пишут «Лунiнецкiя навiны».
Так, 20 июля в Польше ночью ударил мороз −6,1 градуса. Такая аномалия в соседней стране, как предупреждают синоптики, отразится на белорусской погоде.
В Беларуси пока ночные температуры не опускались ниже нуля, но 23 июля местами было до +7. Ночью в пятницу, 24 июля, ожидается от +7 до +14, в субботу, 25 июля, от +8 до +14.
При этом в низинах, над торфяниками и болотами, а также в поймах рек возможно выпадение радиационных туманов.
Радиационный туман обычно может образоваться ночью или под утро, когда земля быстро теряет тепло, а примыкающий к ней влажный воздух охлаждается до точки росы. В итоги происходит конденсация водяного пара до мелких капель, зависающих у земли. Такое явление чаще всего возникает в ясную погоду при слабом ветре. После восхода солнца туман обычно рассеивается.
Днем в четверг, пятницу и субботу Белгдиромет обещает температуры от +18 до +26 градусов. Однако все еще местами возможны дожди с грозами.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, когда после похолодания придет настоящее лето в Беларуси.
Кстати, еще президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что белорусам будет непросто из-за погоды.
Еще мы рассказали, что началось, когда маляр из Витебска сходил в кафе и написал об этом в популярной соцсети.