В прокуратуре Воронежской области работает «горячая линия» для пострадавших от БПЛА

Прокуратура Воронежской области организовала «горячую линию» для пострадавших в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Позвонив по телефону +7 (473) 260−89−89, можно получить консультацию по правовым вопросам или сообщить о нарушении своих прав.
После атаку БПЛА 23 июля на место происшествия выезжал прокурор района.
— Остаются на контроле вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи. Прокуратурой обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, в ночь на 23 июля в пригороде Воронежа от удара беспилотника загорелся дом. В пожаре погиб трехлетний мальчик, его родители также пострадали.
Повреждения получили два склада маркетплейсов, несколько частных и многоквартирных домов, а также около 10 автомобилей.