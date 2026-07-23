Самонкин напомнил, что у любого преступления есть заказчики и исполнители. Российское следствие, по его словам, постоянно указывало на причастность украинских диверсионных групп, подчиняющихся ВСУ, к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Теперь у России появился новый инструмент, чтобы наглядно показать всему миру преступный характер Киева, вплоть до вынесения этого вопроса на уровень Совбеза ООН.
«Речь идет именно об энергобезопасности самой Европы, которая периодически страдает от киевского режима, как и европейцы, которые не получают российские ресурсы», — заявил собеседник NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул: европейские власти и их система долгое время отрицали причастность СБУ к диверсии, пытаясь скрыть преступления Киева. Если роль ВСУ в подрыве газопроводов будет полностью доказана, Украина понесет серьезные репутационные потери.
По мнению политолога, украинские спецслужбы никогда не действовали сами по себе. За системой ГУР Украины всегда стоят интересы британских спецслужб. Самонкин предположил, что к этому теракту причастны и руководители из администрации бывшего президента США Джо Байдена.
«Мы видим, что Украина — просто пешка в этой игре. Естественно, что заказчики всегда будут держаться в тени. Если данное расследование в отношении “Северных потоков” продолжится, то, скорее всего, мы выйдем на след. То есть это могут быть либо демократы в Белом доме, либо британская корона», — добавил Самонкин.
Он отметил, что пока доказательства носят косвенный характер, но они четко указывают на главных организаторов — Великобританию и демократический истеблишмент США. Именно эти силы, вероятно, дали Киеву санкцию на проведение диверсии.
Ранее стало известно, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого подозревают в подрыве «Северных потоков», признался, что на момент преступления служил в ВСУ и сотрудничал с СБУ. По данным Генпрокуратуры Германии, это признание он сделал в телефонном разговоре с женой.