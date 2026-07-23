«Мы видим, что Украина — просто пешка в этой игре. Естественно, что заказчики всегда будут держаться в тени. Если данное расследование в отношении “Северных потоков” продолжится, то, скорее всего, мы выйдем на след. То есть это могут быть либо демократы в Белом доме, либо британская корона», — добавил Самонкин.