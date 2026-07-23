В Волгограде с марта 2027 года начнут блокировать номера телефонов

В Волгограде с марта 2027 года начнут блокировать телефонные номера, используемые для противоправных действий. Как сообщил канал «Киберполиция России», Правительство разработало проект постановления о выявлении таких номеров. Волгоградские абоненты столкнутся с блокировкой пяти типов номеров, если документ одобрят.
Операторы связи будут обязаны незамедлительно приостанавливать обслуживание номеров, выделенных кредитным организациям, но не используемым для исходящих вызовов. Также блокировке подлежат номера из базы данных о переводах денег без добровольного согласия клиента и номера, применяемые для противоправных действий по данным ГИС «Антифрод».
Кроме того, под ограничения попадут номера для вызовов из сетей иностранных операторов, соответствующие российской системе нумерации. Блокировке подвергнутся номера, рассылающие SMS с недостоверной информацией о контактных данных портала «Госуслуги». Критерии также включают номера физических лиц, если другой номер того же абонента ранее использовался для мошеннических вызовов.
Механизм позволит оперативно реагировать на подозрительные звонки, при этом предусмотрена возможность исключения ошибочно заблокированных номеров.
В случае одобрения документ вступит в силу в марте 2027 года.
Ранее сообщалось: операторы стали поднимать цены на услуги связи.