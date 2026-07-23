В Волгограде с марта 2027 года начнут блокировать номера телефонов

Кроме того, под ограничения попадут номера для вызовов из сетей иностранных операторов, соответствующие российской системе нумерации. Блокировке подвергнутся номера, рассылающие SMS с недостоверной информацией о контактных данных портала «Госуслуги». Критерии также включают номера физических лиц, если другой номер того же абонента ранее использовался для мошеннических вызовов.