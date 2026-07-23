Хабаровские вузы получили более 80 тысяч заявлений от абитуриентов

В Хабаровском крае к завершению подходит приемная кампания по поступлению в вузы. Учреждения столицы региона сообщили, что обработали более 80 тысяч заявлений абитуриентов. В 2026 году популярность набирают технические специальности, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В краевой столице расположены одни из крупнейших вузов региона — ТОГУ, ДВГУПС, РАНХиГС и ДВГМУ. Как отметили в приемных комиссиях высших учебных учреждений, в этом году активность подачи заявлений существенно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. В Тихоокеанском государственном университете рост составил 90%, а в Дальневосточном государственном университете путей сообщения — около 20%.
Больше всего абитуриентов подали заявление на поступление в ТОГУ, университет обработал около 40 тысяч обращений. На втором месте расположился ДВГУПС — сюда выпускники школ подали почти 28 тысяч заявлений. На третьем месте расположился РАНХиГС с 8,6 тысячи поданными документами, замыкает список ДВГМУ с 4,3 тысячи заявлений.
Большое количество бюджетных мест перераспределили в пользу инженерно-технических специальностей, именно в таких кадрах на сегодняшний день есть потребность у работодателей Хабаровского края. В 2026 году абитуриенты стали охотнее подавать заявления на следующие направления: государственное управление, нефтегазовое дело, строительство, программное обеспечение и другие IT-специальности. В Дальневосточный филиал Президентской академии, наиболее популярными традиционно остаются менеджмент и юриспруденция, а в мединституте — лечебное дело, педиатрия и стоматология.
Кроме того, для участников СВО и членов их семей действует отдельная квота — им отданы 10% общего количества бюджетных мест. В этом году приемная кампания претерпела изменения: отдельная квота предусмотрена теперь не только для бойцов и их детей, но и для вдов. По такой льготе в вузы Хабаровска подали почти 3,5 тысячи заявлений на поступление, из которых наибольшее количество приходится на ДВГУПС и ТОГУ: около двух тысяч и 750 заявлений соответственно.