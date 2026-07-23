Хабаровские вузы получили более 80 тысяч заявлений от абитуриентов

Кроме того, для участников СВО и членов их семей действует отдельная квота — им отданы 10% общего количества бюджетных мест. В этом году приемная кампания претерпела изменения: отдельная квота предусмотрена теперь не только для бойцов и их детей, но и для вдов. По такой льготе в вузы Хабаровска подали почти 3,5 тысячи заявлений на поступление, из которых наибольшее количество приходится на ДВГУПС и ТОГУ: около двух тысяч и 750 заявлений соответственно.