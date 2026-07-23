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Более 2,7 тысячи нижегородцев официально трудоустроились в 2026 году

Всего с начала года в регионе выявили почти пять тысяч специалистов с признаками неоформленной занятости.

Источник: Нижегородская правда

Более 2,7 тысячи жителей Нижегородской области легализовали свой труд в первом полугодии 2026 года. Всего с начала года в регионе выявили почти пять тысяч специалистов с признаками неоформленной занятости, рассказал замгубернатора Егор Поляков.

Как подчеркивает чиновник, официальное трудоустройство гарантирует оплачиваемые больничные и отпуска, доплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, а также официальный трудовой стаж, необходимый для будущей пенсии.

Наибольшее количество случаев неофициального трудоустройства выявили в строительстве, розничной торговле и общественном питании, в сфере услуг и клининга. Чаще всего это связано с сезонным характером работ.

«Эффективность работы по легализации труда растет, но проблема сохраняется. Намерены усилить взаимодействие с налоговой службой», — отметил Поляков.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что работодатели чаще всего искали банковских работников среди студентов.