В Сальском районе выявили обработку пшеницы просроченным пестицидом

Проверка показала, что предприниматель обработал мягкую озимую пшеницу пестицидом «ран-при, ВДГ» после того, как истек срок его регистрации. Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, регистрация данного препарата завершилась в апреле 2026 года.