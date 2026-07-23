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В Сальском районе выявили обработку пшеницы просроченным пестицидом

В Ростовской области выявили нарушение регламента применения пестицида индивидуальным предпринимателем в Сальском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области выявили нарушение регламента применения пестицида индивидуальным предпринимателем в Сальском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Проверка показала, что предприниматель обработал мягкую озимую пшеницу пестицидом «ран-при, ВДГ» после того, как истек срок его регистрации. Согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории России, регистрация данного препарата завершилась в апреле 2026 года.

По итогам проверки предпринимателю объявили предостережение. Как ранее писал «Ъ-Ростов», что более 80% донской пшеницы нового урожая отнесли к продовольственным классам.