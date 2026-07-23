США отреагировали на заявление КСИР о минировании Ормузского пролива

Накануне представитель КСИР Хосейн Мохеби заявлял о заминировании южных маршрутов, назвав их небезопасными для судоходных компаний. Кроме того, пресс-служба корпуса сообщила о взрыве на одном из трёх танкеров, идущих через Ормузский пролив без согласования с Ираном.