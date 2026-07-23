США отреагировали на заявление КСИР о минировании Ормузского пролива

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опровергло заявление Тегерана об установлении тотального контроля над входом и выходом судов в Ормузском проливе.
В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится, что стратегически важный международный коридор остается полностью открытым для транзита вопреки любым угрозам со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
В заявлении утверждается, что коммерческие суда продолжают безопасно использовать акваторию при прямой поддержке американских военных. Только с начала мая силы США помогли успешно провести через пролив свыше 900 судов.
Накануне представитель КСИР Хосейн Мохеби заявлял о заминировании южных маршрутов, назвав их небезопасными для судоходных компаний. Кроме того, пресс-служба корпуса сообщила о взрыве на одном из трёх танкеров, идущих через Ормузский пролив без согласования с Ираном.