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США отреагировали на заявление КСИР о минировании Ормузского пролива

США опровергли заявление Ирана о контроле над Ормузским проливом.

Источник: Комсомольская правда

Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опровергло заявление Тегерана об установлении тотального контроля над входом и выходом судов в Ормузском проливе.

В официальном заявлении СЕНТКОМ говорится, что стратегически важный международный коридор остается полностью открытым для транзита вопреки любым угрозам со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении утверждается, что коммерческие суда продолжают безопасно использовать акваторию при прямой поддержке американских военных. Только с начала мая силы США помогли успешно провести через пролив свыше 900 судов.

Накануне представитель КСИР Хосейн Мохеби заявлял о заминировании южных маршрутов, назвав их небезопасными для судоходных компаний. Кроме того, пресс-служба корпуса сообщила о взрыве на одном из трёх танкеров, идущих через Ормузский пролив без согласования с Ираном.

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