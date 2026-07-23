Природоохранная прокуратура проверяет факт использования сов для фото на набережной Хабаровска

В Хабаровске природоохранная прокуратура организовала проверку после публикации о том, что две совы используются для фотографирования на набережной. Если нарушения подтвердятся — последуют меры. Ранее у этого же владельца уже изымали трех сов, которых он использовал в развлекательных целях. Сейчас они временно находятся в Зоосаде «Приамурский» до решения их судьбы.