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Волгоградские врачи спасли 27-летнюю девушку с аневризмой мозга

В Волгоградской области нейрохирурги провели сложную операцию и спасли пациентку.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Волгоградской областной клинической больницы № 1 спасли 27-летнюю девушку, у которой обнаружили аневризму головного мозга. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильную головную боль и рвоту. Медики диагностировали у нее аневризму. Такую патологию часто называют «бомбой замедленного действия» — разрыв может произойти в любой момент. Девушке потребовалась срочная операция. Сейчас девушка уже переведена в общую палату. Она может самостоятельно передвигаться, а головные боли становятся слабее и носят остаточный характер.

Врачи напоминают: аневризмы возникают не только у пожилых. В группе риска — люди с гипертонией, вредными привычками и наследственной предрасположенностью.