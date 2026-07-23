Волгоградские врачи спасли 27-летнюю девушку с аневризмой мозга

Пациентка поступила в больницу с жалобами на сильную головную боль и рвоту. Медики диагностировали у нее аневризму. Такую патологию часто называют «бомбой замедленного действия» — разрыв может произойти в любой момент. Девушке потребовалась срочная операция. Сейчас девушка уже переведена в общую палату. Она может самостоятельно передвигаться, а головные боли становятся слабее и носят остаточный характер.