«Защититься от негодяев»: Госдума ввела ограничения против сбежавших от правосудия россиян

«Это очень важное решение, которое позволит защитить государство от негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить, делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Они должны понимать, что наказание в любом случае их настигнет. Родину предавать нельзя», — добавил он.