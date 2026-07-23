«Защититься от негодяев»: Госдума ввела ограничения против сбежавших от правосудия россиян

Госдума приняла законы о временных ограничениях для граждан, которые скрываются за пределами России и уклоняются от наказания.
Меры затронут осужденных за преступления и тех, кто совершил административные правонарушения против безопасности государства: призывы к нарушению территориальной целостности, дискредитацию армии, нарушение законодательства об иноагентах, сообщает телеканал «Саратов 24».
Среди ограничений — приостановка регистрации прав на недвижимость в России, блокировка счетов и имущества, запрет на управление транспортом, отказ в госуслугах в электронном виде и запрет на регистрацию ИП.
«Это очень важное решение, которое позволит защитить государство от негодяев, которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить, делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Они должны понимать, что наказание в любом случае их настигнет. Родину предавать нельзя», — добавил он.
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