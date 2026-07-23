С начала года на водоёмах Пермского края погибли 30 человек

30 человек погибли на воде в Прикамье с начала года, сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.
По данным спасателей, всего было зафиксировано 46 несчастных случаев на воде. Из 30 погибших трое были детьми. Спасти удалось 24 человека — девять из них несовершеннолетние. Однако в МЧС отмечают, что большинства трагедий можно было избежать.
Ведомство напоминает о простых, но жизненно важных правилах: не оставляйте детей у воды без присмотра, не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, при использовании лодок и других плавсредств обязательно надевайте спасательные жилеты.
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