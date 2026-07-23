«Ворота» анонсировали экскурсию по выставке «Живой архив»

Экспозиция объединяет малоизвестные и ранее не представленные широкой публике работы семи калининградских художников — от авторов 1960-х годов до современных мастеров. «Архив становится живым, когда его открывают зрителю. И у вас есть шанс решить самим: что из этого ценно сейчас, а что уже стало историей», — предлагают в анонсе.