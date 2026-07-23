Диетолог Гусева развеяла миф о пользе хлорофилла для снижения веса

Хотя хлорофилл действительно обладает антиоксидантными и дезодорирующими свойствами и может уменьшить неприятный запах тела при длительном применении, он не эффективен для похудения или профилактики хронических и онкологических заболеваний. Препарат может быть полезен как источник антиоксидантов для тех, кто не получает достаточно зелени в рационе и не имеет противопоказаний. Однако длительное употребление может вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, диарея и аллергические реакции.