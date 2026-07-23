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Диетолог Гусева развеяла миф о пользе хлорофилла для снижения веса

Прием этой БАД может быть оправдан лишь как дополнительный источник антиоксидантов, если человек употребляет недостаточно зелени.

Источник: Нижегородская правда

Жидкий хлорофилл стал популярным продуктом, который многие люди используют для похудения и очищения организма. Однако, как рассказала врач ЛФК и диетолог Наталья Гусева агентству ТАСС, его эффективность в снижении веса не подтверждена научными исследованиями.

Производители часто обещают, что жидкий хлорофилл помогает вывести токсины, омолодить организм, улучшить работу кишечника и снизить риск хронических заболеваний. Однако, по словам Натальи Гусевой, научных доказательств этих утверждений недостаточно.

Хотя хлорофилл действительно обладает антиоксидантными и дезодорирующими свойствами и может уменьшить неприятный запах тела при длительном применении, он не эффективен для похудения или профилактики хронических и онкологических заболеваний. Препарат может быть полезен как источник антиоксидантов для тех, кто не получает достаточно зелени в рационе и не имеет противопоказаний. Однако длительное употребление может вызвать побочные эффекты, такие как тошнота, диарея и аллергические реакции.

Врач предупреждает, что без назначения врача принимать хлорофилл не рекомендуется из-за возможного взаимодействия с лекарствами и побочных эффектов у людей с индивидуальной непереносимостью.

Кроме того, по мнению психиатров, ощущение эффективности от таких добавок часто связано с изменением образа жизни: пересмотром рациона, увеличением физической активности и общим вниманием к здоровью.