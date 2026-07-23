В КубГАУ абитуриенты подали рекордные 65 тысяч заявлений

На сегодняшний день в КубГАУ подано уже порядка 65 000 заявлений. Свои документы в приемную комиссию направили почти 12 500 абитуриентов. Как сообщили «Комсомолке» в университете, общее число заявок от поступающих выросло на внушительные 30%.