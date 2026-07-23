Андрей Балухо находится в сербском городе Нови-Сад, где пройдет Кубок мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. «Сделаем так, чтобы в Сербии звучал наш гимн и развевался наш флаг. Россия, мы за тебя!» — отметил спортсмен. Андрей не только спортсмен — он тренирует ветеранов СВО и проводит мастер-классы для школьников, помогая людям с ОВЗ поверить в себя.
Хабаровский спортсмен представляет страну на Кубке мира по пулевой стрельбе в Сербии
Андрей Балухо находится в сербском городе Нови-Сад, где пройдет Кубок мира по пулевой стрельбе среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. «Сделаем так, чтобы в Сербии звучал наш гимн и развевался наш флаг. Россия, мы за тебя!» — отметил спортсмен. Андрей не только спортсмен — он тренирует ветеранов СВО и проводит мастер-классы для школьников, помогая людям.
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