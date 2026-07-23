Почти треть жителей Калининградской области меньше переживает из-за дедлайнов благодаря нейросетям — исследование

Жители Калининградской области всё чаще используют нейросети в моменты рабочего аврала. Почти каждый второй пользователь ИИ в регионе признался, что с его помощью быстрее справляется с внезапными задачами, а 28% отметили, что из-за этого меньше нервничают перед дедлайнами. К таким выводам пришли в совместном исследовании платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопер Level Group.
46% респондентов быстрее находят решение, если получают срочное поручение или неожиданную задачу. При этом 24% рассказали, что даже с нейросетями такие ситуации по-прежнему выбивают их из колеи.
Приближение сроков сдачи работы тоже стало одной из частых причин обращения к ИИ. Использование нейросетей помогает 28% опрошенных испытывать меньше стресса, так как позволяет быстрее понять задачу и ускорить работу. Ещё 19% признались, что сжатые сроки заставляют их нервничать независимо от того, используют они искусственный интеллект или нет.
Часть респондентов обратила внимание и на обратный эффект. Так, 6% считают, что нейросети иногда создают иллюзию лёгкости: из-за этого работу хочется отложить до последнего, рассчитывая быстро всё сделать позже.
22% пользователей заявили, что ИИ помогает им быстрее вернуться в рабочий ритм после перегрузки или стресса. Однако 44% уверены: при выгорании никакие технологии не помогут, потому что в таком состоянии человеку нужна совсем другая поддержка.
«По нашим наблюдениям, сотрудники всё чаще обращаются к ИИ именно в моменты высокой неопределённости, когда нужно срочно подготовить материал, разобраться в новой задаче или быстро принять решение. Нейросеть становится не заменой экспертизе, а способом сократить время на поиск первого решения и снизить эмоциональное напряжение, которое сопровождает авралы», — отметила HR-директор Level Group Валентина Романова.
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