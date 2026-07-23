Почти треть жителей Калининградской области меньше переживает из-за дедлайнов благодаря нейросетям — исследование

Жители Калининградской области всё чаще используют нейросети в моменты рабочего аврала. Почти каждый второй пользователь ИИ в регионе признался, что с его помощью быстрее справляется с внезапными задачами, а 28% отметили, что из-за этого меньше нервничают перед дедлайнами. К таким выводам пришли в совместном исследовании платформа онлайн-рекрутинга hh.ru и девелопер Level Group.