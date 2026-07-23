В США начались протесты после гибели мужчины при задержании полицией

Видеозаписи произошедшего, сделанные очевидцами, распространились в социальных сетях, что послужило поводом для стихийных протестных акций. Участников протеста возмутили как обстоятельства самого задержания, так и отсутствие у полицейских нательных камер, которые могли бы зафиксировать детали инцидента. Личность и расовая принадлежность погибшего официальными лицами не раскрываются.