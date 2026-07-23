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В США начались протесты после гибели мужчины при задержании полицией

Гибель мужчины при задержании полицией в США спровоцировала стихийные протесты. Инцидент произошел, когда четверо сотрудников попытались задержать велосипедиста. По версии полиции, подозреваемый ранил ножом офицера, после чего один из стражей порядка открыл огонь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В городе Мэдисон (штат Висконсин) прошли акции протеста против действий полиции, спровоцированные гибелью местного жителя в ходе полицейской операции. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел, когда четверо сотрудников полиции предприняли попытку задержать мужчину на велосипеде. По версии правоохранительных органов, в процессе задержания подозреваемый оказал сопротивление, выхватил нож и нанес ранение одному из офицеров, после чего один из полицейских применил табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался.

Видеозаписи произошедшего, сделанные очевидцами, распространились в социальных сетях, что послужило поводом для стихийных протестных акций. Участников протеста возмутили как обстоятельства самого задержания, так и отсутствие у полицейских нательных камер, которые могли бы зафиксировать детали инцидента. Личность и расовая принадлежность погибшего официальными лицами не раскрываются.

На ситуацию отреагировали мэр Мэдисона Сатья Роудс-Конвей и губернатор штата Тони Эверс. Они выразили соболезнования семье погибшего и потребовали проведения независимого и тщательного расследования. Четверо полицейских, участвовавших в инциденте, временно отстранены от исполнения обязанностей на период проверки. Городские власти принимают меры для того, чтобы протесты сохраняли мирный характер.

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