В США начались протесты после гибели мужчины при задержании полицией

В городе Мэдисон (штат Висконсин) прошли акции протеста против действий полиции, спровоцированные гибелью местного жителя в ходе полицейской операции. Об этом сообщает телеканал CNN.
Инцидент произошел, когда четверо сотрудников полиции предприняли попытку задержать мужчину на велосипеде. По версии правоохранительных органов, в процессе задержания подозреваемый оказал сопротивление, выхватил нож и нанес ранение одному из офицеров, после чего один из полицейских применил табельное оружие. От полученных ранений мужчина скончался.
Видеозаписи произошедшего, сделанные очевидцами, распространились в социальных сетях, что послужило поводом для стихийных протестных акций. Участников протеста возмутили как обстоятельства самого задержания, так и отсутствие у полицейских нательных камер, которые могли бы зафиксировать детали инцидента. Личность и расовая принадлежность погибшего официальными лицами не раскрываются.
На ситуацию отреагировали мэр Мэдисона Сатья Роудс-Конвей и губернатор штата Тони Эверс. Они выразили соболезнования семье погибшего и потребовали проведения независимого и тщательного расследования. Четверо полицейских, участвовавших в инциденте, временно отстранены от исполнения обязанностей на период проверки. Городские власти принимают меры для того, чтобы протесты сохраняли мирный характер.