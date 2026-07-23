Развязать языки. Следователь раскрыл, как находят жестоких убийц из прошлого

— Да. Но убийцы забыли снять наручники с одной из жертв. 20 лет назад свидетели неохотно шли на контакт: бандиты держали в страхе половину Норильска. Работая над архивным делом, мы подняли другие дела, чтобы выйти на окружение подозреваемого, и нашли человека, который подтвердил его причастность: оказывается, преступник сам обо всём рассказал в сауне, и есть трое свидетелей разговора. Мы нашли их, причём одного привезли из Самары, ещё одного — из Пермского края. Показания подтвердились. За преступником мы летали в Москву, нашли всех его подельников. В конце концов главарь признался.