Жителя Алма-Аты оштрафовали за пост о трех женах

Ранее блогер Бауржан Бакытжанулы в своем блоге рассказал, что первая супруга посоветовала ему повторно жениться, что он и сделал два раза. Бакытжанулы заявил, что считает жен украшением своей жизни, а дома царят мир, любовь и спокойствие. Однако когда блогер посетовал, что его семья столкнулась с финансовыми затруднениями, на него обрушился вал критики интернет-пользователей — многоженцу напомнили, что ислам позволяет мужчине иметь больше одной жены, только если он может их содержать, причем в равной степени.