Жителя Алма-Аты оштрафовали за пост о трех женах

Ранее блогер Бауржан Бакытжанулы в своем блоге рассказал, что первая супруга посоветовала ему повторно жениться, что он и сделал два раза. Бакытжанулы заявил, что считает жен украшением своей жизни, а дома царят мир, любовь и спокойствие. Однако когда блогер посетовал, что его семья столкнулась с финансовыми затруднениями, на него обрушился вал критики интернет-пользователей — многоженцу напомнили, что ислам позволяет мужчине иметь больше одной жены, только если он может их содержать, причем в равной степени.
«Сотрудники полиции обнаружили публикации, в которых автор публично позиционировал образ жизни, противоречащий законодательству… Составлен административный протокол… об административных правонарушениях (который подразумевает штраф — ред.)», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что такого рода публикации противоречат «общепринятым морально-нравственным ценностям общества». После профилактической беседы гражданин добровольно удалил эти материалы со своей страницы в соцсети, подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе полиции Алма-Аты сообщили РИА Новости, что сумма штрафа, который выписали блогеру-многоженцу, составила 86,5 тысячи тенге, или 185 долларов. О реакции жен на эту историю не сообщается.