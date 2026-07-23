Жители Саратовской области заключили почти 3,5 тысячи соцконтрактов

Напомним, что заключить социальный контракт могут те, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом причины финансовых затруднений не должны зависеть от самого человека, обратившегося за помощью. Воспользоваться поддержкой может как одинокий человек, так и семья. Подробнее о том, кто может оформить соцконтракт и зачем он нужен, можно прочитать по ссылке.