Жители Саратовской области заключили почти 3,5 тысячи соцконтрактов

Почти 3,5 тысячи социальных контрактов заключили жители Саратовской области с начала года. Мера поддержки действует по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона.
Так, помощь на время поиска работы получили более 1,2 тысячи человек. Более 500 человек заключили социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства. Свыше 850 жителей региона стали индивидуальными предпринимателями.
«С этого года изменен подход к заключению социального контракта с демобилизованными участниками специальной военной операции. Они могут получить господдержку в размере до 350 тысяч рублей на осуществление предпринимательской деятельности. При этом уровень дохода семьи не учитывается. На данный момент такой возможностью воспользовались 29 человек», — рассказал министр труда и социальной защиты региона Денис Давыдов.
Напомним, что заключить социальный контракт могут те, чей доход ниже регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом причины финансовых затруднений не должны зависеть от самого человека, обратившегося за помощью. Воспользоваться поддержкой может как одинокий человек, так и семья. Подробнее о том, кто может оформить соцконтракт и зачем он нужен, можно прочитать по ссылке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.