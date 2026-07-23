В Московской области расчистили еще 2 водоема

Два водоема в городских округах Подольск и Домодедово в Московской области расчистили при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.
Работы провели на пруду в поселке Подольской машинно-испытательной станции. Там очистили 6,5 га водной глади и убрали лишнюю растительность у берегов. Еще один пруд расчистили в деревне Истомихе. Помимо прочего, там спилили аварийные и сухостойные деревья, скосили заросли у берега.
Всего в этом году в Московской области планируют привести в порядок 39 водных объектов, которые выбрали жители региона. Водоемы расположены в 20 городских округах. Их общая площадь составляет 302 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.