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Российские войска продолжили наносить групповые удары по целям на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили наносить групповые удары по военным целям на Украине. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили наносить групповые удары по военным целям на Украине. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате в порту «Одесса» удалось ликвидировать объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

— Кроме того, в городе Одесса поражены цех по производству комплектующих и склад БПЛА, предназначенные для поставки ВСУ, — добавили в Telegram-канале оборонного ведомства.

Днем ранее российская армия также нанесла удары по четырем сухогрузам и балкеру, которые доставляли грузы для ВСУ. Атака была совершена российскими беспилотниками «Герань-4 сикер».

Помимо этого, военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская компания Maersk, занимающаяся перевозками по морю, покидает одесский порт из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что за последние три года через одесские порты на Украину прошли около восьми тысяч судов с военными грузами для ВСУ.

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