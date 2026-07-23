Российские войска продолжили наносить групповые удары по целям на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) ночью продолжили наносить групповые удары по военным целям на Украине. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
В операции были задействованы высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.
В результате в порту «Одесса» удалось ликвидировать объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
— Кроме того, в городе Одесса поражены цех по производству комплектующих и склад БПЛА, предназначенные для поставки ВСУ, — добавили в Telegram-канале оборонного ведомства.
Днем ранее российская армия также нанесла удары по четырем сухогрузам и балкеру, которые доставляли грузы для ВСУ. Атака была совершена российскими беспилотниками «Герань-4 сикер».
Помимо этого, военный корреспондент Александр Коц заявил, что датская компания Maersk, занимающаяся перевозками по морю, покидает одесский порт из-за ударов ВС РФ по военным объектам в гавани.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник утверждает, что за последние три года через одесские порты на Украину прошли около восьми тысяч судов с военными грузами для ВСУ.