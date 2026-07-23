«Известия»: В Госуслуги планируют добавить функции соцсетей

21 июля Госдума приняла закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредита. Если сумма кредита или кредитный лимит превышают 50 тысяч рублей, уведомление также должно содержать информацию о праве заемщика отказаться от кредита и контактные данные кредитора для осуществления этого отказа.