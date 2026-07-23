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«Известия»: В Госуслуги планируют добавить функции соцсетей

Власти обсуждают идею добавить в «Госуслуги» ряд функций социальных сетей — семейные чаты, сообщества и ленту новостей. Об этом пишут «Известия».

Власти обсуждают идею добавить в «Госуслуги» ряд функций социальных сетей — семейные чаты, сообщества и ленту новостей. Об этом пишут «Известия».

По данным источника, стратегия развития портала разработана до 2035 года. В числе идей фигурируют интеграция соцсети с локальными сообществами, агрегатора новостей и семейных чатов.

Авторы материала отмечают, что правительство рассматривает несколько концепций развития. Наиболее приоритетной сейчас является трансформация «Госуслуг» в универсальную цифровую платформу для жизни и общения.

В портал могут добавить семейные сервисы, среди которых — общий календарь событий. Еще одним направлением может стать агрегатор культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователям также могут дать возможность создавать собственные события и получать персональные рекомендации.

— Обсуждается введение так называемых ачивок — системы достижений за использование сервисов платформы с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров, — говорится в материале.

По данным газеты, стратегию планируют реализовать до 2035 года, однако основные изменения ждут портал в течение нескольких лет.

21 июля Госдума приняла закон, который обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан через портал госуслуг о подписании кредита. Если сумма кредита или кредитный лимит превышают 50 тысяч рублей, уведомление также должно содержать информацию о праве заемщика отказаться от кредита и контактные данные кредитора для осуществления этого отказа.

Также стало известно, что Минцифры вернулось к идее обязать россиян подтверждать крупные переводы через СМС и мессенджер МАКС. Данная мера якобы включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.

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