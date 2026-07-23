Графа Петра Шереметева выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского

Графа Петра Шереметева, которого ранее госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, уже выписали. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в справочной медицинского учреждения.
— Он выписан уже, — цитирует собеседника агентство городских новостей «Москва».
Петр Шереметев — архитектор, меценат и глава графского рода Шереметевых. Он возглавляет Российское музыкальное общество во Франции и Парижскую русскую консерваторию имени Сергея Рахманинова.
До этого сообщалось, что потомок сподвижника Петра I упал обморок в ресторане в Москве. Мужчина находился в одном из заведений на улице Волхонке. На момент госпитализации он не смог прийти в себя.
Кроме того, недавно народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова тоже выписали из больницы. Сейчас он продолжает восстановление. Его супруга опубликовала в социальных сетях свежий снимок с мужем.
16 июля также стало известно, что звезда фильма «Финист — Ясный Сокол» Вячеслав Воскресенский попал в реанимацию. 77-летний артист почти неделю находится в стабильно тяжелом состоянии.