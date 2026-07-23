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На Енисейском тракте под Красноярском начался капитальный ремонт моста

Стартовал капремонт моста на Енисейском тракте вблизи Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

В Емельяновском округе на 15-м километре трассы Красноярск — Енисейск начался капитальный ремонт моста через ручей. В КрУДор сообщили, что протяженность сооружения — 32,6 погонных метра, а стоимость работ — 81,5 миллиона рублей.

Переправа была в плохом состоянии: сколы и трещины в опорах, плите моста, деформации пролетного строения и другое. Теперь объект обновят.

«Мостовики полностью заменят опоры переправы — фундамент запроектирован на свайном основании. Также будут заменены опорные части, балки пролетного строения и деформационные швы», — говорит Евгений Михалев, замруководителя краевого Управления дорог.

Кроме того, на переправе появится новый асфальт, разметка, дренажные системы. Мост сдадут в следующем сезоне.

Ранее мы писали, что с 20:00 22 июля до 06:00 24 июля в Красноярске на Коркинском мосту («777») будет действовать реверсивное движение.