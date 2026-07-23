У жительницы Новосибирской области арестовали Land Rover за долг в 27 миллионов

В Новосибирской области у 46-летней местной жительницы арестовали Land Rover Range Rover 2022 года выпуска. Причиной стали долги на общую сумму 27 миллионов рублей, сообщили в ГУФССП России по региону.
В отношении женщины возбуждено шесть исполнительных производств. Самая крупная часть задолженности — 17 миллионов рублей перед физическим лицом. Остальная сумма приходится на налоги и кредиты.
По данным судебных приставов, женщина занимается операциями с недвижимостью. При этом, как установили специалисты, на неё оформлены 42 объекта недвижимости и три автомобиля. Несмотря на это, долги она не погашала.
«Недавно супруг и представитель должницы обращались в ведомство с просьбой снять обременения с части недвижимости, однако получили разъяснения о порядке погашения задолженности», — сообщили в ведомстве.
В тот же день на парковке сотрудники службы арестовали внедорожник должницы. Машину оставили на ответственное хранение её представителю.
Кроме того, судебный пристав вынесла запрет на регистрационные действия с аналогичной моделью автомобиля. Это значит, что такую машину нельзя будет продать или переоформить до решения вопроса с долгами.
Если в течение 10 дней задолженность не погасят, арестованное имущество отправят на оценку, а затем могут продать. Вырученные деньги направят на покрытие долга. Если после этого останется часть суммы, её вернут собственнице.
В ГУФССП напомнили, что проверить и оплатить задолженность можно на сайте службы судебных приставов, через портал «Госуслуги» или в отделениях банков.