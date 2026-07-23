Дочери космонавта Леонова показали в Перми рассекреченные архивы

В документе, именуемом Дело № 5, перечислены имена военных, участвовавших в спасательной операции и кто какую роль выполнял. И хотя в документе и говорится, что он содержит 107 листов, информация о спасательной операции занимает лишь несколько из них, все остальное — это административная переписка, которая к космосу не имеет отношение. Но так как операция по спасению космонавтов относилась к административно-управленческому блоку, ее «вшили» именно в это дело.