Дочери космонавта Леонова показали в Перми рассекреченные архивы

В Пермский край приехала дочь легендарного космонавта Алексея Леонова Оксана. Она уже успела побывать в тайге под Усольем, где 61 год назад ее отец со вторым космонавтом Александром Беляевым совершил аварийную посадку, но самое главное: ей показали рассекреченные архивы с того полета.
Оксана Леонова (справа на фото) смотрит архивные документы и фото. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Напомним, 18 марта 1965 года экипаж космического корабля «Восход-2» в составе командира Павла Беляева и второго пилота Алексея Леонова взлетел с Байконура. Миссия космонавтов была невероятно рискованной — впервые в истории вывести человека в открытый космос. И космонавтом это удалось. Однако во время возвращения на Землю из-за поломки оборудования капсула с космонавтами приземлилась в 1000 км от запланированной точки — в прикамской тайге по городом Усолье. Спасать Леонова и Беляева отправились военные летчики, именно об этой операции и говорится в рассекреченных документах.
В документе, именуемом Дело № 5, перечислены имена военных, участвовавших в спасательной операции и кто какую роль выполнял. И хотя в документе и говорится, что он содержит 107 листов, информация о спасательной операции занимает лишь несколько из них, все остальное — это административная переписка, которая к космосу не имеет отношение. Но так как операция по спасению космонавтов относилась к административно-управленческому блоку, ее «вшили» именно в это дело.
Вот так выглядит обложка рассекреченного архива. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
«Вместе с экипажем МИ-4 первым обнаружил цель. Экипаж первым сбросил космонавтам свою теплую одежду (2 меховых куртки и 2 пары унтов), топор, спички, ракетницу с ракетами. Принимал активное участие в подготовке ближней площадки для вертолетов», — говорится в документах.
Доклады военных, участвовавших в спасательной операции. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Сама Оксана Алексеевна тоже поделилась с «КП-Пермь» парой историй. Так, когда космонавтам скидывали провизию и одежду, разбилась бутылка коньяка, а меховые куртки застряли высоко в ветках деревьев, из теплых вещей долетели только унты. А когда Гагарин и Королев встречали космонавтов в солнечном Казахстане, очень удивились, увидев их в меховых костюмах и унтах.
Архивные фото смотрите в нашем репортаже.
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