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Велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области

По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Сид» нарушил правила дорожного движения — не предоставил преимущество в движении велосипедистке, двигавшейся справа по главной дороге.

Вечером 22 июля в Нижегородской области произошло дорожно‑транспортное происшествие, в котором получили травмы велосипедистка и её пассажир. Информацию подтвердила пресс‑служба регионального УГИБДД.

Авария произошла на улице Урицкого. По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Сид» нарушил правила дорожного движения — не предоставил преимущество в движении велосипедистке, двигавшейся справа по главной дороге. За рулём двухколёсного транспорта находилась 29‑летняя женщина, она перевозила 5‑летнего мальчика.

Пострадавших — и велосипедистку, и ребёнка — доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Ранее мотоциклист врезался в велосипедистку в Нижнем Новгороде и попал в больницу.