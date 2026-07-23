Велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области

Авария произошла на улице Урицкого. По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Сид» нарушил правила дорожного движения — не предоставил преимущество в движении велосипедистке, двигавшейся справа по главной дороге. За рулём двухколёсного транспорта находилась 29‑летняя женщина, она перевозила 5‑летнего мальчика.