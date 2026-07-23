Велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области

Вечером 22 июля в Нижегородской области произошло дорожно‑транспортное происшествие, в котором получили травмы велосипедистка и её пассажир. Информацию подтвердила пресс‑служба регионального УГИБДД.
Авария произошла на улице Урицкого. По данным ведомства, водитель автомобиля «Киа Сид» нарушил правила дорожного движения — не предоставил преимущество в движении велосипедистке, двигавшейся справа по главной дороге. За рулём двухколёсного транспорта находилась 29‑летняя женщина, она перевозила 5‑летнего мальчика.
Пострадавших — и велосипедистку, и ребёнка — доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.
Ранее мотоциклист врезался в велосипедистку в Нижнем Новгороде и попал в больницу.