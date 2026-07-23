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Крым частично обесточен после ночных ударов ВСУ

Часть населенных пунктов на территории Крыма лишились электроснабжения после ударов ВСУ по полуострову прошедшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Часть населенных пунктов на территории Крыма лишились электроснабжения после ударов ВСУ по полуострову прошедшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Подача электроэнергии сейчас осложнена на северо-западе, востоке и юге региона, уточнил оператор. «Энергетики принимают все возможные меры для стабилизации электроснабжения полуострова», — указано в публикации.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате ночной атаки дронов погиб один человек, четверо пострадали.

Электроэнергия в Крыму поступает с перебоями из-за атак по энергетической инфраструктуре региона. Из-за этого действуют локальные ограничения водоснабжения. Масштабные отключения электричества также происходят в Херсонской и Запорожской областях.

Вчера «Крымэнерго» сообщало о перебоях в подаче электричества, в том числе на курорты Южного берега.

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