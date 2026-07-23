«Губернские аптеки» присоединились к «Енисейскому экспрессу»

«Мы всегда активно участвуем в социально значимых проектах Красноярского края. Вот уже на протяжении нескольких лет с удовольствием присоединяемся к “Енисейскому экспрессу”. Жителям отдаленных территорий особенно важны такие мероприятия. Они дарят возможность не просто пройти какое-то базовое обследование или получить консультацию специалистов. Такие мероприятия позволяют почувствовать, что о тебе заботятся и ты часть большого региона», — поделился с корреспондентом НИА Красноярск представитель АО «Губернские аптеки».