«Губернские аптеки» присоединились к «Енисейскому экспрессу»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал ежегодный проект «Енисейский экспресс», который в этом году побывает в 17 муниципалитетах региона.
В программе — концерты, выставки, мастер-классы, консультации специалистов и бесплатные медицинские обследования.
Одну из площадок проекта вновь представят АО «Губернские аптеки». В рамках «Лаборатории здоровья» специалисты аптечной сети будут проводить для жителей бесплатные экспресс-обследования. Посетители смогут проверить состояние стоп, определить остроту зрения, пройти диагностику уровня стресса, получить консультации по приему витаминов, продегустировать фиточаи и познакомиться с косметикой собственного производства сети.
«Мы всегда активно участвуем в социально значимых проектах Красноярского края. Вот уже на протяжении нескольких лет с удовольствием присоединяемся к “Енисейскому экспрессу”. Жителям отдаленных территорий особенно важны такие мероприятия. Они дарят возможность не просто пройти какое-то базовое обследование или получить консультацию специалистов. Такие мероприятия позволяют почувствовать, что о тебе заботятся и ты часть большого региона», — поделился с корреспондентом НИА Красноярск представитель АО «Губернские аптеки».
Работа фестиваля уже началась в Сухобузимском, где специалисты принимали жителей в Центральной библиотеке. Следующей точкой маршрута станет Лесосибирск — здесь «Лаборатория здоровья» откроется 24 июля в библиотеке имени Чехова.
Сам «Енисейский экспресс» традиционно объединяет культурные, образовательные и социальные проекты, чтобы сделать их доступными для жителей отдаленных территорий края. В этом году маршрут проходит под девизом «Сила России — в единстве семьи» и посвящен Году единства народов России.
Помимо медицинских площадок, участников ждут художественная выставка «Лица наших Героев», посвященная участникам специальной военной операции, лекции, творческие встречи, спортивные активности, консультации представителей социальных служб, а также концерты ведущих артистов и коллективов Красноярского края.
Маршрут проекта завершится 3 сентября в Новоселово. Все мероприятия «Енисейского экспресса» бесплатны для посещения.