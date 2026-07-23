В поселке Никольское в Костромской области построили котельную

Старая сооружение, возведенное еще в 1961 году, обслуживало 21 многоквартирный дом, детский сад, школу-интернат и другие социальные объекты. Котельная была расположена далеко от жилого сектора, что приводило к ощутимым теплопотерям. Новый объект позволит повысить качество услуг и снизить теплопотери для 3,5 тысячи жителей поселка.