В поселке Никольское в Костромской области построили котельную

Блочно-модульную котельную построили в поселке Никольское в Костромской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Старая сооружение, возведенное еще в 1961 году, обслуживало 21 многоквартирный дом, детский сад, школу-интернат и другие социальные объекты. Котельная была расположена далеко от жилого сектора, что приводило к ощутимым теплопотерям. Новый объект позволит повысить качество услуг и снизить теплопотери для 3,5 тысячи жителей поселка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.