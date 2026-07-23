В Обнинске стартовал фестиваль уличного искусства «Переход»

Фестиваль уличного искусства «Переход» стартовал в Обнинске, он продлится до 5 сентября, сообщили в Центре развития туризма «Калужский край». Организация подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Город украсят различными арт-объектами. В их числе — три арки на проспекте Маркса, объединенные общей темой «Город‑сад», которые оформят художники. Помимо них, во время фестиваля появится еще 2−3 мурала — места их размещения пока держат в секрете.
В ходе мероприятия впервые будет развернута городская творческая лаборатория — площадка для обмена идеями, экспериментов и совместного создания арт‑объектов. Одним из важных смыслов фестиваля стало вовлечение горожан в творческую работу с пространством городов Калужской области. Поэтому в программе предусмотрены сбор заявок на участие в граффити‑джеме, театрализованная экскурсия с возможностью участия жителей, детские мастер‑классы и многое другое.
«Каждый город можно читать по‑разному. Обнинск чаще всего ассоциируют с наукой, но у него гораздо больше историй, которые стоит увидеть. Именно поэтому темой фестиваля стал “Город‑сад”. Мы хотим, чтобы современное искусство помогло открыть для жителей и туристов еще одну грань первого наукограда», — сказала директор Центра развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.