В Обнинске стартовал фестиваль уличного искусства «Переход»

«Каждый город можно читать по‑разному. Обнинск чаще всего ассоциируют с наукой, но у него гораздо больше историй, которые стоит увидеть. Именно поэтому темой фестиваля стал “Город‑сад”. Мы хотим, чтобы современное искусство помогло открыть для жителей и туристов еще одну грань первого наукограда», — сказала директор Центра развития туризма «Калужский край» Дарья Чахова.