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В Британии раскрыли, чем выгодно США перекрытие Ормузского пролива

Мюррей: США выгодны перебои поставок нефти и рост цен на топливо.

Источник: Комсомольская правда

Соединенным Штатам на самом деле выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе и резкий скачок цен на топливо. Это входит в их экспортные планы. Такое заявление сделал шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.

По его словам, американские власти по факту уже достигли некоторых важных целей в рамках проведения войны на Ближнем Востоке. В реальности им на руку все эти проблемы с топливными поставками, поскольку это не наносит урон экономике страны.

«Американцев не беспокоит, если Ормузский пролив будет перекрыт. США являются нетто-экспортером нефти, поэтому высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике», — сказал Мюррей.

Он уточнил, что Штаты таким образом убирают своих конкурентов с рынка. Ведь через Ормуз проходит много нефтяных поставок для Индии и Китая.

Ранее правительство Ирана сообщало, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят бить по исламской республике. Тегеран твердо стоит на том, чтобы враг немедленно завершил бои.

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