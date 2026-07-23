Соединенным Штатам на самом деле выгодны перебои поставок нефти в Ормузском проливе и резкий скачок цен на топливо. Это входит в их экспортные планы. Такое заявление сделал шотландский политический активист и бывший посол Британии в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости.
По его словам, американские власти по факту уже достигли некоторых важных целей в рамках проведения войны на Ближнем Востоке. В реальности им на руку все эти проблемы с топливными поставками, поскольку это не наносит урон экономике страны.
«Американцев не беспокоит, если Ормузский пролив будет перекрыт. США являются нетто-экспортером нефти, поэтому высокие цены на нефть в целом выгодны американской экономике», — сказал Мюррей.
Он уточнил, что Штаты таким образом убирают своих конкурентов с рынка. Ведь через Ормуз проходит много нефтяных поставок для Индии и Китая.
Ранее правительство Ирана сообщало, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока США не прекратят бить по исламской республике. Тегеран твердо стоит на том, чтобы враг немедленно завершил бои.