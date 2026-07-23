Дача — работа или отдых?

23 июля в России отмечается День дачника. Праздник этот неофициальный (по крайней мере, пока). В России к дачникам — особое отношение. До революции дачи имели (или снимали на лето) только достаточно обеспеченные люди, элита того времени. Сегодня дачи (или как минимум садовые участки) имеют очень многие российские граждане.
Среди них встречаются как отпетые фанаты садоводства и огородничества, так и обычные любители отдохнуть на свежем воздухе. Благо, вопрос заготовки съестных припасов на зиму сегодня не стоит так остро как, например, в советское время.
Мы обратились к известным нижегородцам с вопросом — «Если у Вас есть дача или садовый участок, то чем вы там занимаетесь — отдыхаете или работаете?».
Председатель Нижегородского отделения «Союза возрождения родословных традиций» Татьяна Грачёва:
«Дачи у меня нет. Я слишком ленивая для нее. Мне хватает двора, где я сажаю цветы. А потом у меня много друзей с дачей. Обязательно к ним езжу отдыхать — в Киселиху, в Курмыш, на Бор».
Директор нижегородского регионального отделения Союза писателей России Надежда Шевелилова:
«Своей дачи нет. Но функцию дачи для нас выполняет дом мамы в деревне. Приезжаем к ней почти каждые выходные. Зимой, в большинстве случаев, отдыхаем. Летом — усердно работаем в огороде».
Лидер нижегородской рок-группы Chcalov Данила Чирьев:
«Раньше у нас была фазенда. Мы ездили туда каждые выходные. Выращивали картошку, капусту. Больше работали, чем отдыхали. А сейчас я поменял не только место жительства, но и жену. Женщина, с которой я живу сейчас, совершенно не сторонник никаких дач, никаких садовых участков. Считает, что лучше съездить к друзьям, пожаришь шашлыки и вернуться домой. У друзей у кого-то есть своя дача, но у большинства — это дачи родителей, которые в большинстве своем — на пенсии. Родители на даче за всем ухаживают, а дети только приезжают на выходные, чтобы в бане попариться и мясо пожарить на мангале».
Владимир Гройсман, глава нижегородского приюта для бездомных животных «Сострадание» и компании «Зоозащита — НН»:
«У меня есть дом за городом. Сначала я жил на даче как на даче, то есть наездами. Сейчас проживаю в доме за городом практически все время. Вместе со мной на даче живут кошки, собаки, лошади из приюта. Дача для меня — это возможность пожить на природе вместе с животными, для которых это более комфортная среда обитания, чем большой город. Жена занимается огородом, который не требует каких-то особых усилий — у нас есть ягоды, яблоки и прочее. Но основная функция нашей дачи — проживание с семьей и животными на природе».