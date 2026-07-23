Дача — работа или отдых?

«Раньше у нас была фазенда. Мы ездили туда каждые выходные. Выращивали картошку, капусту. Больше работали, чем отдыхали. А сейчас я поменял не только место жительства, но и жену. Женщина, с которой я живу сейчас, совершенно не сторонник никаких дач, никаких садовых участков. Считает, что лучше съездить к друзьям, пожаришь шашлыки и вернуться домой. У друзей у кого-то есть своя дача, но у большинства — это дачи родителей, которые в большинстве своем — на пенсии. Родители на даче за всем ухаживают, а дети только приезжают на выходные, чтобы в бане попариться и мясо пожарить на мангале».