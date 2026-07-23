Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют в Дзержинске 29 июля

С 29 июля по 3 августа на базе отдыха «Гагарино» в Дзержинске пройдут Всероссийские и межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию и фестиваль «Ориент‑Шоу», сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.
Участников ожидают три насыщенных соревновательных дня: кросс‑классика, кросс‑лонг и эстафетные старты. Вечерами пройдут прологи и финалы «Ориент‑Шоу», завершаться мероприятия будут дискотекой. Спортсмены всех возрастов поборются за медали; победители и призёры получат награды, грамоты и памятные сувениры.
Онлайн‑заявка доступна до 26 июля по ссылке. Организаторы желают участникам удачи и ярких эмоций на трассах.
Ранее сообщалось, что нижегородский спортсмен Неваев завоевал две бронзы на Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию.
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