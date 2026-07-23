Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию стартуют в Дзержинске 29 июля

С 29 июля по 3 августа на базе отдыха «Гагарино» в Дзержинске пройдут Всероссийские и межрегиональные соревнования по спортивному ориентированию и фестиваль «Ориент‑Шоу», сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.