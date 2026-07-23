Склад Wildberries под Воронежем закрылся на фоне массированной атаки БПЛА

С полуночи не работает логистический комплекс Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области. О приостановке его деятельности с 00:00 до 6:00 сообщалось еще вечером 22 июля, однако склад до сих пор не открылся. Информация об этом появилась в профильном Telegram-канале.