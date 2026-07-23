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Склад Wildberries под Воронежем закрылся на фоне массированной атаки БПЛА

С полуночи не работает логистический комплекс Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области. О приостановке его деятельности с 00:00 до 6:00 сообщалось еще вечером 22 июля, однако склад до сих пор не открылся. Информация об этом появилась в профильном Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

С полуночи не работает логистический комплекс Wildberries в Новоусманском районе Воронежской области. О приостановке его деятельности с 00:00 до 6:00 сообщалось еще вечером 22 июля, однако склад до сих пор не открылся. Информация об этом появилась в профильном Telegram-канале.

В 6:30 в канале разместили запись о том, что объект не будет работать до 7:00. В 8:45 подписчиков попросили запастись терпением и отметили, что обязательно сообщат им о возобновлении работы логокомплекса.

Сегодня ночью при массированной атаке БПЛА в пригороде Воронежа были повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и «фасад другого аналогичного сооружения». В результате удара погиб трехлетний мальчик, пострадали его родители и 19-летний парень.

Как в Тамбовской области устраняли последствия атаки на склад WB на выходных — в публикации «Ъ-Черноземье».

UPD: в пресс-службе Wildberries «Ъ-Черноземье» рассказали, что работа воронежского логокомплекса скоро будет восстановлена.

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